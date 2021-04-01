Минские велосипедисты отменили заезд 1-го апреля после неожиданной просьбы из Мингорисполкома Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Столичные велосипедисты намеревались первого апреля отметить начало акции «30 дней на велосипед», однако заезд пришлось отменить. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Минского велосипедного общества.

Организаторы получили разрешение в Мингорисполкоме, однако затем передумали проводить заезд, поскольку им предъявили противоречивое требование.

«Около 17 часов вечера с нами связались представители горисполкома и попросили предоставить данные об участниках велозаезда: ФИО, номер телефона и дату рождения. Сделать это необходимо для соблюдения общественного правопорядка и действующего законодательства. Мы, как организаторы мероприятия, против сбора данных об участниках», – поясняется в сообщении.

Позже на странице общества в соцсети появилось объявление о том, что велозаезд все-таки отменили.

«Массовая покатушка в честь открытия акции #30daysofbiking НЕ состоится по причине недостаточного количества участников, готовых ехать на условиях, озвученных в предыдущем посте», – отмечается в сообщении.

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