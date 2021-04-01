Дело против фотографа Сергея Гапона за празднование Масленицы внезапно прекратили. Фото: Facebook / gapon.sergey

Процесс в отношении жителя Крево – фотографа Сергея Гапона – прекращен. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он получил соответствующее письмо из милиции. Вынесено постановление о прекращении дела об административном правонарушении.

– Друзья уже начали обсуждать, колбасу какого мясокомбината лучше положить в передачу, но аккурат вчера получил письмо из милиции о том, что «блинное» административное дело против меня прекращено из-за отсутствия преступления, – рассказал подробности Гапон.

Напомним, что в марте он устроил праздник Масленицы и позвал гостей. В итоге к нему пришла и милиция. Тогда ему заявили, что в его праздновании усмотрели нарушение закона о массовых мероприятиях и вручили повестку для дачи письменных объяснений.

Теперь в Сморгонском РОВД ему пояснили, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 24.23 КоАП Республики Беларусь. Письмо датировано 26 марта, однако Гапон получил его только 31-го.

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Сначала им разрешили проводить акцию, но затем поставили условие (подробности).