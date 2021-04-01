Дождь, гололедица и желтый уровень опасности: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 2 апреля

Дождь и гололедица ожидаются в Беларуси 2 апреля. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Желтый уровень опасности объявили синоптики в Беларуси 2 апреля из-за гололедицы.

«В ночные и утренние часы 2 апреля (пятница) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица», – говорится в сообщении Белгидромета.

В целом в пятницу будет облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории республики, а днем местами пройдут кратковременные дождь и мокрый снег.

Ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет северный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с.

В ночное время будет довольно прохладно: от -2°C до +4°C. Днем столбики термометров покажут до +4… +10°C.

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В выходные похолодает, местами ожидаются осадки (подробности).