Вот где в Минске 1 апреля поставили камеры скорости, наносят разметку и отключили светофоры. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

1 апреля в Минске мобильные камеры скорости стоят в следующих местах:

до 3:00:

- Улица Орловская, 80 (здание Верховного суда). Работает на 60 км/ч

- проспект Независимости, 99 км (напротив БНТУ). Работает на 60 км/ч

- 41-вый километр МКАД (район аквапарка). Работает на 90 км/ч

- Партизанский проспект, 147 (район перексрестка с Варвашение). Работает на 60км/ч

С 19:30 до 03:00:

- Улица Маяковского, 16 (длинный дом напротив долгостроя). Работает на 60 км/ч

- Перекресток проспекта Независимости с улицей Фогеля (район Военной академии). Работает на 80 км/ч

- Улица Притыцкого, 91 (район «Алми»). Работает на 60 км/ч

Также в некоторых местах Минска может быть затруднено движение – там будут наносить разметку:

- Развязка Орловской улицы и проспекта Победителей;

- Партизанский проспект – от Ангарской до Селицкого;

- Партизанский проспект - от Кабушкина до Селицкого;

- Улица Кабушкина;

- Улица Ташкентская;

- Проспект Независимости - от Московской до Янки Купалы;

- Проспект Независимости - от площади Победы до Козлова;

- Проспект Независимости - от Филимонова до Калиновского.

А еще 1 апреля на пересечении проспекта Независимости с улицей Энгельса проходят плановые работы по замене светофоров. В связи с этим на данном участке отключили светофорный объект. Планируется, что инженерные работы продлятся до 14:00.