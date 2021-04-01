Вот где в Минске 1 апреля поставили камеры скорости, наносят разметку и отключили светофоры.
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
1 апреля в Минске мобильные камеры скорости стоят в следующих местах:
до 3:00:
- Улица Орловская, 80 (здание Верховного суда). Работает на 60 км/ч
- проспект Независимости, 99 км (напротив БНТУ). Работает на 60 км/ч
- 41-вый километр МКАД (район аквапарка). Работает на 90 км/ч
- Партизанский проспект, 147 (район перексрестка с Варвашение). Работает на 60км/ч
С 19:30 до 03:00:
- Улица Маяковского, 16 (длинный дом напротив долгостроя). Работает на 60 км/ч
- Перекресток проспекта Независимости с улицей Фогеля (район Военной академии). Работает на 80 км/ч
- Улица Притыцкого, 91 (район «Алми»). Работает на 60 км/ч
Также в некоторых местах Минска может быть затруднено движение – там будут наносить разметку:
- Развязка Орловской улицы и проспекта Победителей;
- Партизанский проспект – от Ангарской до Селицкого;
- Партизанский проспект - от Кабушкина до Селицкого;
- Улица Кабушкина;
- Улица Ташкентская;
- Проспект Независимости - от Московской до Янки Купалы;
- Проспект Независимости - от площади Победы до Козлова;
- Проспект Независимости - от Филимонова до Калиновского.
А еще 1 апреля на пересечении проспекта Независимости с улицей Энгельса проходят плановые работы по замене светофоров. В связи с этим на данном участке отключили светофорный объект. Планируется, что инженерные работы продлятся до 14:00.