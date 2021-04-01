За кражу старой ванны двум солигорчанам светит по 4 года тюрьмы. Фото носит иллюстративный характер.

С заявлением о краже в Солигорский РОВД обратилась жительница Солигорского района – из частного дома, который она на зиму оставила без присмотра, украли чугунную ванну и газовый баллон. А еще воры разбили окно выбили входную дверь.

- Несмотря на то, что злоумышленники не оставили на месте совершения преступления своих отпечатков пальцев и период совершения преступления был значительным, нам удалось установить преступников. Двое неработающих граждан – 1994 и 1965 годов рождения, пошли на преступление, чтобы подзаработать. Они проникли в дом, разбив окно, а когда они решили похитить баллон и ванну – выбили и дверь чтобы вынести «улов». Похищенное они реализовали как металлолом» - рассказали в отделе уголовного розыска Солигорского РОВД.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц, либо с проникновением в жилище». По этой статье светит до четырех лет тюрьмы.

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