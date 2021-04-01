Из-за хакерской атаки у абонентов A1 трудности с интернетом и сервисом Voka

Из-за хакерской атаки у абонентов A1 трудности с интернетом.

Днем 1 апреля абоненты компании А1 начали испытывать проблемы с доступом к стационарному интернету и и сервису Voka. Вот как объяснили проблемы в компании:

- В настоящее время наблюдаются трудности с доступом в интернет по сети фиксированнои связи А1 в связи с DDoS-атакои , совершаемои на DNS-серверы компании. Наши технические специалисты проводят все необходимые мероприятия по неи трализации DDoS-атаки и работают над восстановлением работы сервиса. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Приносим извинения за временные неудобства!

DoS (Denial of Service «отказ в обслуживании») — хакерская атака на вычислительную систему с целью довести ее до отказа, то есть создание таких условий, при которых добросовестные пользователи системы не смогут получить доступ к предоставляемым серверам, либо этот доступ будет затруднён. В настоящее время DoS и DDoS-атаки наиболее популярны, так как позволяют довести до отказа практически любую плохо написанную систему, не оставляя юридически значимых улик.

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