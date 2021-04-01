Курсы валют на 1 апреля: доллар и евро на торгах подорожали

Курсы валют в Беларуси на 1 апреля Фото: Инна КОРСАК

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи 1 апреля, в четверг, прошли торги. Евро и доллар подорожали, а российский рубль подешевел. Информацию об этом разместили на сайте БВФБ.

Евро подорожал на 0,0074 и теперь стоит 3,0863 белорусского рубля.

Доллар подрос на 0,0067 и теперь стоит 2,6298 белорусского рубля.

Российский рубль подешевел на 0,0012 и теперь стоит 3,4682 белорусского рубля.

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