Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 апреля 2021 года: 1236 новых случаев COVID-19 и еще 10 смертей за сутки

Статистика по коронавирусу в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 1 апреля. За сутки было выявлено 1236 новых случаев COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 323 043 человека.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1308 человек.

Всего в Беларуси на 1 апреля коронавирусной инфекцией переболели уже 313 628 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 10 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 2 257 пациентов, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 5 миллионов 388 тысяч 505. За последние сутки провели 20 093 теста.

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