Лукашенко: «Так называемые супермаркеты отказывались брать к реализации белорусские товары». Фото: belta.by.

1 апреля Александр Лукашенко принял с докладом первого вице-премьера Николая Снопкова и министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича. В холе совещания Лукашенко заявил:

- Мы сегодня производим огромный спектр товаров потребления. А в отдельных наших так называемых супермаркетах и магазинах мы этого не видим, - цитирует президента Беларуси belta.by. - Дошло до того, что некоторые из них - это уже правоохранительные органы разбираются - просто отказывались брать к реализации белорусские товары. Я не буду их называть - эти компании. Но очень жаль, Владимир Васильевич (Колтович. - Прим. БЕЛТА), что это не от вас информация президенту поступила. Это говорит о том, что те поручения, которые мною даны вам, прежде всего, профсоюзам и депутатам - правительство мы из этого списка не исключаем, естественно, как минимум не совсем исполняются. Подобные вещи надо не просто пресекать, а выжигать каленым железом.

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