В Минской области две женщины пообщались с лжесотрудниками банков и лишились почти 80 тысяч рублей. Фото: СК

В Следственном комитете рассказали, что в Минской области две женщины пообщались с лжесотрудниками банков и лишились почти 80 тысяч рублей. Информация была опубликована на сайте ведомства.

- Во вторник, 30 марта, злоумышленник позвонил через Viber 66-летней женщине в Борисове и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что для пресечения хищения с банковской платежной карты женщине нужно установить определенное приложение удаленного доступа, сообщить коды карты и прислать скриншот из мобильного банкинга. Женщина так и сделала, но позже, заподозрив неладное, она пошла в банк и при проверке обнаружили, что с ее карт-счета пропали почти 40 тысяч рублей, - рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что еще один подобный случай произошел в Мядельском районе.

- 40-летняя гражданка Казахстана отдыхала в белорусском санатории и ей по Viber позвонил неизвестный мужчина. В разговоре он сказал, что необходимо установить приложение удаленного доступа. После этого с карт-счета женщины было похищено 38 тысяч белорусских рублей, - отметили в СК.

Действия неизвестных в обоих случаях были квалифицированы по части 4 статьи 212 Уголовного кодекса – Хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, в особо крупном размере.

В Следственном комитете также сообщили о том, что за три месяца 2021 года в Минской области возбудили 821 уголовное дело данной категории. Это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (209 уголовных дел.

В ведомстве призвали граждан не сообщать никому реквизиты банковских платежных карточек.

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