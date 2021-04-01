Сергей Лавров прокомментировал отстранение Беларуси от участия в «Евровидении – 2021». Фото: ТАСС

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отстранение Беларуси от участия в песенном конкурсе «Евровидение – 2021». Его слова приводит агентство ТАСС.

- Если говорить о революциях, включая культурную, то очень показателен конкурс «Евровидение». То, что сейчас происходит с белорусами – это просто отвратительно. Это цензура чистой воды: «Поскольку мы – непонятно какие, какие-то анонимные люди – в этой песне усматриваем какие-то намеки, мы не пускаем вас на конкурс, давайте другую». Представляют другую композицию, и происходит то же самое. Ну что это за искусство? Что это за демократия? – заявил Лавров.

Он также добавил, что подобное решение организаторов «Евровидения» является ярчайшим примером того, что из себя представляет европейская культура.

Напомним, что 26 марта стало известно о том, что Беларусь не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение – 2021», которое пройдет в Роттердаме.

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