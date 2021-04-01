В Минске в Сухарево 20-летний пьяный парень повредил четыре автомобиля

В Минске в Сухарево 20-летний пьяный парень разбил четыре автомобиля. Фото: скриншот с видео "Милиция Минска"

В Минске в Сухарево пьяный парень повредил четыре автомобиля. Об этом сообщили в телеграм-канале «Милиция Минска».

- Инцидент произошел 26 марта, в пятницу. В милицию позвонила женщина и рассказала, что неизвестный мужчина повредил ее машину Renoult Logan, которая была припаркована на улице Горецкого. Чуть позже поступил еще один звонок: водитель такси сообщил, что неизвестный беспричинно наносит удары ногами по автомобилям. На место приехали сотрудники милиции и задержали 20-летнего парня, - проинформировали в милиции.

Удалось установить, что молодой человек вместе со своими товарищами распивал алкогольные напитки, а когда возвращался домой, то повредил два Renault, Opel, Volkswagen.

- В момент совершения противоправных действий молодой человек был пьян. В его крови содержалось 1,7 промилле алкоголя. Следователи возбудили в отношении парня уголовное дело. Причиненный ущерб оценили в более чем 1500 рублей, - отметили в милиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видеофакт. Неизвестный «мститель» повредил в Гомеле сразу двенадцать машин.

Кто-то вбил прямо в асфальт обломок сверла, и водители дырявили колеса - кто одно, а кто и сразу два. (подробности)

Прыгал по автомобилям: в Минске 19-летний студент повредил сразу четыре машины.

Молодого человека задержали, но пояснить мотивы своих действий он не смог. (подробности)