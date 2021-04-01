Политолог Дмитрий Болкунец, на которого в Беларуси завели уголовное дело, уехал из России. Фото: "Наша нiва"
Политолог Дмитрий Болкунец, на которого в Беларуси завели уголовное дело, уехал из России. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Дмитрий Болкунец написал, что уехал и России в связи с возникшими серьезными рисками.
Политолог не уточнил, куда именно уехал. Лишь рассказал, что в более безопасное место.
Напомним, что 26 марта Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении политолога Дмитрия Болкунца за публичное оскорбление Александра Лукашенко.
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