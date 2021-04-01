В Министерстве культуры объявили о приеме заявок на Национальную театральную премию Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве культуры объявили о приеме заявок на Национальную театральную премию. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на ведомство.

- Конкурс проводится в два этапа по секциям «Театр кукол», «Театр драмы», «Музыкальный театр», «Спектакль для детей и юношества». Первый этап является отборочным и проходит с 1 по 30 апреля. На втором этапе будут подведены итоги конкурса и определены победители. Он проводится в сроки, установленные организационным комитетом, - рассказали в министерстве культуры.

И добавили, что в конкурсе могут принимать участие театрально-зрелищные организации Беларуси, другие организации культуры различных форм собственности, ИП, которые осуществляют творческую деятельность, связанную с постановкой спектаклей, а также учреждения образования в сфере культуры со спектаклями, премьера которых состоялась в Беларуси с 1 января 2018 года и до даты начала конкурса.

- Основными критериями оценки спектаклей являются высокий художественный уровень, а также наличие оригинальных творческих идей, которые способствуют развитию национального театрального искусства. На конкурсе присуждаются специальные премии: «За вклад в развитие театрального искусства Беларуси» и «За поддержку театрального искусства Беларуси». Выдвижение соискателей спецпремий могут осуществлять государственные и негосударственные театры; другие организации культуры, которые занимаются профессиональной творческой деятельностью в области театра; учреждения образования в сфере культуры и другие, - отметили в Минкульте.

Материалы в электронном виде для участия в конкурсе и на соискание спецпремий можно направить до конца апреля на электронный адрес ministerstvo@kultura.by.

В ведомстве также сообщили, что итоги отборочное тура 2020 года были отменены.

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