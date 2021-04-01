Узнали, как будет проходить централизованное тестирование 2021 года в Беларуси

Из-за пандемии коронавируса абитуриентов на ЦТ будут еще строже дистанцировать и рассаживать. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во второй раз в Беларуси в условиях пандемии будет проходить централизованное тестирование для выпускников школ. В Минобразования рассказали, какие будут применяться противоэпидемические меры на ЦТ 2021-го года, пишет БелТА.

Так между пунктами ЦТ будет определенным образом распределяться нагрузка. В аудиториях будет определенная рассадка: не более 4 человек за столом при проходах с обеих сторон, или же по 2 человека за столом, если проход - с одной стороны. Абитуриентов также будут дистанцировать (не менее метра).

- Передавая акты готовности пункты тестирования по каждой аудитории представляют схемы рассадки, и можно уже наглядно увидеть запланированную рассадку абитуриентов. Максимальное количество абитуриентов регламентируется, чтобы было удобно работать, а наблюдателям и организаторам контролировать процесс, - пояснила замдиректора по основной деятельности РИКЗ Наталья Вайтехович.

Всех специалистов, работающих на ЦТ, снабдят масками, перчатками и антисептиками.

Изменения коснулись и порядка регистрации абитуриентов для участия в ЦТ, а удаленная предрегистрация, заверили в РИКЗ, стала еще более усовершенствованной.

- Теперь в личном кабинете абитуриент может в онлайн-режиме в удобное для него время оперативно выбирать и корректировать предмет и пункт тестирования, отслеживать статус по оплате и так далее. Если у абитуриентов в ближайшее время появится еще личная электронная подпись, то можно будет в принципе не посещать пункты записи на ЦТ, а все осуществлять дистанционно, - добавила замдиректора.

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