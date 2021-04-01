«Беларусбанк» снизил проценты для потребительских кредитов, в том числе по ипотеке

С 1 апреля кредиты белорусам будут обходиться немного дешевле. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что «Беларусбанком» снижены ставки по потребительским кредитам и покупке Geely, сообщило 1 апреля БелТА.

Так процентные ставки банк снижает по своему новому ипотечному кредиту, который появился в феврале 2021-го года. Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, кто из белорусов берет ипотеку на квартиру. И изначально процентная ставка была 21%. Теперь этот ипотечный кредит уже под 20% (ставка рефинансирования Нацбанка, увеличенная на 12,25 п.п.). К слову по ипотеке есть и еще одно изменение, теперь подавая заявку, в совокупный доход кредитополучателя можно включать доходы близких родственников и членов семьи, если еще будет заключен договор поручительства.

«Поблажка» появится и у желающих купить машину Geely. С 1 апреля «Беларусбанк» снизил процентную ставку в первые 1,5 - 3 года кредитования до 9,5% годовых (ставка рефинансирования плюс 1,75 п.п.). Такой автокредит в Беларуси предоставляется до 7 лет с возможностью досрочного погашения.

Еще до 20% снижены годовые процентные ставки по новым потребительским кредитам до 5 лет. А если кредит оформляется онлайн дистанционно, то и до 19%.

Всю подробную информацию ищите на сайте банка или узнавайте по номеру «147».

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