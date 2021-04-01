В Лидском районе мужчина попытался сжечь дом из-за имущественных споров. Фото: БелТА

В Лидском районе мужчина попытался сжечь дом из-за имущественных споров. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

- Инцидент произошел в деревне Дитрики. В доме, который был разделен на две половины, проживали семья и 60-летний мужчина. Последний нигде не работал и злоупотреблял спиртным. Между соседями во вторник, 30 марта, произошел конфликт на фоне имущественных вопросов. Словесная перепалка ни к чему не привела. Тогда мужчина взял горючую жидкость, облил дом и поджег его, - прокомментировали в ведомстве.

Огнем была повреждена штукатурка потолка и стен. Никто не пострадал в результате поджога.

- Мужчина был задержан. Его действия квалифицированы по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса – Умышленное уничтожение либо повреждение имущества. Ранее задержанный не привлекался к уголовной ответственности, - добавили в УВД Гродненского облисполкома.

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