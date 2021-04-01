Видеофакт. Минчанку, которая 25 марта оскорбила гаишника, оштрафовали на 870 рублей

Минчанка оскорбила гаишника и ее оштрафовали. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

Инцидент с оскорблением правоохранителя произошел в Минске в минувший четверг, 25 марта. Подробности сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома в телеграм-канале «Милиция Минск».

По информации правоохранителей, 50-летняя минчанка подошла к гаишникам, которые проводили разбирательство с другим водителем, нарушившим правила парковки.

- Женщина начала препятствовать работе правоохранителей, провоцируя их на конфликт. А когда у нее не получилось вывести сотрудников «на эмоции», она высказала оскорбление милиционеру и ушла, - сообщили в пресс-службе.

Женщину задержали и отштрафовали на 30 базовых величин (870 белорусских рублей - Прим.) за оскорбление должностного лица при исполнении.

Уточняется, что ранее минчанка уже привлекалась к административной ответственности по линии ГАИ. Правоохранители заметили, что, по словам, женщины именно это и побудило ее совершить такой поступок.

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