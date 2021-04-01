Александр Лукашенко 1 апреля подписал распоряжение о создании вакцины от коронавируса

Лукашенко 1 апреля подписал распоряжение о создании вакцины от коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Александр Лукашенко, в четверг, 1 апреля, подписал распоряжение о создании отечественной вакцины от коронавируса. Об этом проинформировали в пресс-службе президента.

- Документом предусмотрено выполнение в 2021 – 2023 годах Минздравом и Национальной академией наук комплекса мероприятий по созданию отечественной вакцины от коронавируса. В частности, определены организации-исполнители работ по ее созданию, а также основные этапы и источники финансирования работ, сроки проведения доклинических и клинических испытаний, - написано в сообщении.

В пресс-службе президента добавили, что согласно распоряжению, научные организации Минздрава и НАН, будут оснащены оборудованием и комплектующими изделиями, которые необходимы для создания вакцины.

- Также предусмотрена реконструкция центра экспериментальной и прикладной вирусологии Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук, - говорится в сообщении.