Стало известно, когда состоится допрос Виктора Бабарико в суде

Виктора Бабарико могут допросить в суде в конце рабочей недели с 5 по 9 апреля. Фото: sb.by.

На 1 апреля 2021-го года в суде по так называемому «делу Белгазпромбанка» показания дали четыре заместителя бывшего главы банка Виктора Бабарико, сообщает Sputnik Беларусь.

В суде Кузьмич, Добролет, Ильясюк и Бадей рассказали о том, что получали взятки, владели офшорными компаниями, получали банковские карты, на которые им переводились незаконные вознаграждения. При этом заявили, что инициатором незаконных сделок был Виктор Бабарико. Заявляется, что все они получали по 10%, а Бабарико - 25% от прибыли.

Напомним, шесть обвиняемых по «делу Белгазпромбанка» заключили досудебные соглашения со следствием. Также все обвиняемые, кроме Виктора Бабарико, признали вину и сотрудничают со следствием.

Предположительно, самого Виктора Бабарико могут допросить в конце следующей рабочей недели, с 5 по 9 апреля. Перед этим показания даст еще Кобяк - единственный подозреваемый в даче взяток.

Ресурс уточняет, что сейчас в допросах обвиняемых участвуют прокурор, адвокаты, суд задает вопросы. Обвиняемые, в том числе и сам Виктор Бабарико, не проявляют на процессах какой-либо активности - вопросов они друг другу не задают.

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