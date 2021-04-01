На белорусской границе задержали двух африканок - хотели попасть в Евросоюз

Жительница Эфиопии так хотела попасть в ЕС, что дважды попыталась пересечь госграницу Беларуси с нарушением. Фото: pixabay.com.

Об инциденте, произошедшем на белорусской госгранице в Гроднеском районе во вторник, 30 марта, рассказала пресс-служба ГПК.

В Госпогранкомитете сообщили о задержании двух африканок, 31-летней гражданки Эритреи и 21-летней жительницы Эфиопии. Женщины хотели пересечь границу и оказаться в Евросоюзе.

Причем младшая из женщина побывала в окрестностях госграницы несколькими днями раньше. Ее предупредили о правилах пересечения госграницы и нормативах пребывания иностранцев в приграничной зоне. Спустя пару дней она решила предпринять попытку незаконного пересечения границы. Подозрительных женщин заметили местные жители и заявили в ГПК.

- Задержанные иностранки находятся в ИВС Гродненской погрангруппы. В их отношении начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима. Девушек ожидает депортация с запретом въезда в Беларусь до 5 лет и внушительный штраф, - прокомментировали в пресс-службе.

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