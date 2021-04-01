Изменения в законе: милиция в Беларуси получит доступ к данным о выданных водительских медсправках

В Беларуси грядут нововведения в закон "О дорожном движении". Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В пятницу, 2 апреля, начинаются заседания пятой сессии Палаты представителей Нацсобрания, сообщает onliner.by.

На сессии депутаты среди прочих тем хотят рассмотреть вопросы изменения закона «О дорожном движении». Предполагается, что нововведения затронут не только работу автошкол в Беларуси и водительских прав международного образца, но и медсправок, и техосмотра.

По словам Игоря Комаровского, депутата Палаты представителей, новшества могут затронуть учет выданных медсправок.

- В Минздраве появится и будет вестись автоматизированный учет сведений о выданных в Беларуси медсправках для водителей, а также о лицах, которых признали негодными к управлению транспортными средствами. У МВД будет доступ к этим сведениям, - прокомментировал спикер.

Кроме того, депутаты хотят обсудить упразднение контроля за соблюдением порядка проведения государственного техосмотра, введение договорной основы его проведения, а также автоматизированного учета результатов в информсистеме.

- Опять же с возможностью доступа заинтересованных госорганов к этой системе, - добавил Комаровский.

Также депутат напомнил и о других ранее анонсируемых нововведениях, например, введении процедуры выдачи международных водительских удостоверений, появлении возможности сдавать экзамены на права на коробке автомате, получая и соответствующие права с пометкой «для управления ТС только с АКПП».

- Предположительно еще будут определены основные параметры дорожного движения, осуществления мониторинга, будет усовершенствован порядок изменения организации дорожного движения. Кроме того, будут закреплены полномочия МВД по определению участков, на которых будет запрещено обучение курсантов автошкол, - добавил депутат.

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