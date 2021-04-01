Светлана Лобода заразилась коронавирусом и сообщила об этом 1 апреля

Светлана Лобода сказала, что принимала беспрецедентные антиковидные меры, но все равно заразилась. Фото: Instagram @lobodaofficial

Стало известно, что у украинской певицы Светланы Лободы диагностирован коронавирус. Об этом сама звезда сообщила на странице своего официального Инстаграма.

Лобода написала в четверг, 1 апреля, что пять дней назад она почувствовала недомогание и симптомы простуды, сдала тест на COVID-19 и вскоре получила положительный ответ.

Певица уточнила, что из-за заболевания она переносит свой концерт в Барвиха Luxury Village на 16 апреля.

- К сожалению, вирус не щадит никого и, даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе заболевших, - написала Лобода.

В конце поста она призвала своих поклонников беречь себя и своих близких.

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