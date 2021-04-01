Названы самые распространенные осложнения после коронавируса

Последствия коронавируса "ударяют" по разным системам организма. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

О том, какие осложнения после перенесенного коронавируса являются самыми распространенными, рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

При этом российский министр подчеркнул, что «ковид» может вызывать осложнения у совершенно любых пациентов. Чаще всего осложнения после коронавируса - это астения, проблемы с сердечно-сосудистой системой, симптомы, касающиеся центральной нервной системы.

При этом Мурашко напомнил, что коронавирус тяжелее протекает у пациентов с артериальной гипертонией, сахарным диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. Высокий риск - у пациентов, имеющих предрасположенность к тромбообразованию.

- Возраст, к несчастью, тоже является фактором риска, особенно для лиц старше 60 лет, - прокомментировал российский министр.

Также он констатировал, что постковидные осложнения появляются как у пациентов с хроническими заболеваниями, так и у не имеющих их людей.

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