В БелЖД рассказали о 60 дополнительных поездах на Пасху и Радуницу

В БелЖД прогнозируют рост пассажиропотока на праздники в апреле и мае. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В пресс-службе Белорусской железной дороги сообщили о том, что на Пасху и Радуницу назначено свыше 60 дополнительных поездов.

Дополнительные составы назначаются из-за грядущих праздничных дней в Беларуси в апреле-мае 2021-го года, так как прогнозируется рост пассажиропотока.

Больше составов поедет по направлению из Минска в Гомель, а также из Минска в Брест.

Также назначаются и составы с дополнительными остановками, например, поезд Минск - Гомель остановится еще в Осиповичах, Бобруйске и Жлобине. А состав Брест - Минск будет останавливаться и в Барановичах-Центральных.

Также назначаются новые поезда и на майские праздники и Радуницу, с 7 по 11 мая. В эти дни назначено уже 56 дополнительных составов. В некоторых составах к тому уже увеличивается количество посадочных мест.

Подробную информацию узнавайте в кассах БелЖД, а также в колл-центре перевозчика по номеру «105».

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