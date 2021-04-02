В Минске пьяный дрифтер устроил ДТП на парковке гипермаркета. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске пьяный дрифтер устроил ДТП на парковке гипермаркета и спрятался в водосточной трубе. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- В четверг, 1 апреля, на линию «102» поступило несколько сообщений о том, что на стоянке по проспекту Дзержинского, 126 произошло ДТП с участием автомобилей «Ниссан» и «Ситроен». Водитель «Ниссан» пытался скрыться. Сотрудники ГАИ выехали на место, - рассказали в ведомстве.

В ведомстве добавили, что по словам очевидцев, водитель «Ниссана» устроил дрифт на стоянке у гипермаркета.

- Молодой человек не справился с управлением и врезался в автомобиль «Ситроен С4». После случившегося, нарушитель оставил свое авто и ушел в направлении строительного магазина. Сотрудники ГАИ обследовали территорию и обнаружили 27-летнего парня. Он прятался в водосточной трубе под МКАД вблизи проспекта Дзержинского, - прокомментировали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В Минске пьяный дрифтер устроил ДТП на парковке гипермаркета. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Молодого человека задержали. Он был доставлен на медицинское освидетельствование. По результатам в крови у парня содержалось 2,18 промилле алкоголя.

На молодого человека было составлено три административных протокола.

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