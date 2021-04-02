Глава МАРТ Колтович рассказал о снижении цен на социально значимые товары Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович в программе «Разговор у президента» на «Беларусь 1» рассказал о снижении цен на социально значимые товары.

- За первые 23 дня марта получили снижение цен. Последние две недели – ноль, а за предыдущие две недели мы получили дефляцию, минус 0,2%. Да, мы прекрасно понимаем, какие риски несет ценовое регулирование, но цель оправдывает средства. И это именно тот случай, - отметил Колтович.

Он также напомнил о постановлении МАРТ №83, которое ограничивает доходность импортеров, торговли и производителей.

- Вынужденная мера и мы понимаем, что она временная. Это абсолютно точно. Она направлена на то, чтобы в период роста мировых цен, цен в соседних странах, наши поставщики и торговля ограничили свои, извините, аппетиты при установлении цен на потребительские товары. Да, мы понимаем, что это влияет на доходность – в этом состоит тонкая ручная работа. И как бы это не критиковали, но нам приходится это делать во имя того, чтобы покупатель почувствовал, что цены на социально значимые товары не растут, - подчеркнул Колтович.

Напомним, что с 1 марта 2021 года в Беларуси введено регулирование цен на социально значимые товары и лекарства.

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