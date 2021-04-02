В Гродно девушку оштрафовали на 290 рублей за штору на окне, которая похожа на БЧБ-флаг. Фото: Hrodna.life

В Гродно женщину оштрафовали на 290 рублей за штору на окне, которая похожа на БЧБ-флаг. Об этом пишет Hrodna.life.

Суд состоялся в среду, 31 марта. Судья Елена Толстик-Самойло в суде Октябрьского района Гродно оштрафовала девушку на 10 базовых величин – 290 рублей. Милиция посчитала, что штора на окне похожа на бело-красно-белый флаг. Викторию осудили по статье 23.34 КоАП в редакции 2003 года.

Девушка не смогла прийти в суд. О решении ей сообщил секретарь. Постановление девушке придет по почте.

В суде разбирательство шло неделю. Виктория пыталась доказать, что штора не новая, а ее цвет серый и на флаг она не похожа размерами.

Девушка одна воспитывает двоих детей, один из которых с ДЦП. Она переживает, что если не сможет вовремя заплатить штраф, то ее счета заблокируют, и семья останется без денег.

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