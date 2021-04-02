Глава МАРТ Колтович сообщил, что некоторые аптеки поднимали цены на лекарства в три раза. Фото: tut.by

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович в программе «Разговор у президента» на «Беларусь 1» сообщил, что некоторые аптеки поднимали цены на лекарства в три раза.

- Это была сеть небольших аптек. Пришлось выписать довольно большой штраф, хотя рука не поднималась. Но наказание должно быть адекватно нарушению, - отметил Колтович.

По его словам, в 2021 году мониторинг цен на лекарства продолжается. Проверки проводятся совместно с Комитетом госконтроля и Министерством здравоохранения.

Колтович заявил, что звонков и жалоб на завышенные цены в аптеках стало меньше.

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Он добавил, что уже за первые 23 дня марта получили снижение цен. Последние две недели – ноль, а за предыдущие две недели мы получили дефляцию, минус 0,2%. (подробности)

В Комитете госконтроля рассказали, что была приостановлена деятельность 28 аптек из-за нарушения требований законодательства.

В ведомстве добавили, что в феврале – начале марта мониторинги были проведены уже в 130 аптеках. (подробности)