В Ошмянах мошенница уговорила знакомых одолжить ей около 90 тысяч долларов на покупку квартиры и развитие бизнеса Фото: Инна КОРСАК

В Ошмянах мошенница уговорила знакомых одолжить ей около 90 тысяч долларов на покупку квартиры и развитие бизнеса. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

- С августа 2019 года по декабрь 2020 года 30-летняя жительница Ошмян уговаривала своих знакомых одалживать ей деньги на покупку квартиры и развитие бизнеса. Она получила от знакомых 66 850 долларов и 18 250 евро. Девушка обещала вернуть долг в ближайшее время и с процентами. Деньги девушка потратила на личные нужды, - рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Она добавила, что в ходе расследования уголовного дела были установлены более десяти потерпевших.

- Все они хорошо знали девушку и доверяли ей. Хочу отметить, что людей, которые передавали мошеннице деньги, намного больше. Но им долг был возвращен за счет тех денег, которые девушка брала у следующих потерпевших, - пояснила Гончарова.

Следователи допросили девушку, а также пострадавших. Были проведены очные ставки для устранения противоречий. На имущество подозреваемой наложен арест.

- В отношении девушки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенное в особо крупном размере. Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности. На данный момент девушка находится в декретном отпуске. Она родила ребенка в сентябре 2020 года. У нее на иждивении находится еще один малолетний ребенок, - прокомментировала Гончарова.

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