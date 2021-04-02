В Хойниках мужчину оштрафовали на 580 рублей за бело-красно-белый забор. Фото: tut.by

В Хойниках мужчину оштрафовали на 580 рублей за бело-красно-белый забор. Его признали виновным в проведении несанкционированного мероприятия. Об этом сообщает портал tut.by.

53-летнего Александра из Хойников оштрафовали на 20 базовых величин – 580 рублей – за выкрашенную в бело-красно-белые цвета секцию забора и «окно» на фронтоне доме. Мужчину судили по части 1 статьи 24.23 КоАП – Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

- Утверждения Александра о том, что пикет он не проводил, были проверены судом и признаны недостоверными, так как в полной мере опровергнуты доказательствами, из которых явствует обратное и не доверять которым нет никаких оснований, - аргументировал свое решение в постановлении судья Андрей Кардаш.

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