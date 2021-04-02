Московская типография отказалась печатать газету «Народная воля». Фото: сайт газеты "Народная воля"

Московская типография отказалась печатать газету «Народная воля». Деньги, которые были перечислены, типография вернула. Об этом сообщили на сайте издания.

- Ожидалось, что уже со 2 апреля возобновится издание газеты «Народная воля» в печатном виде. Редакция подписала договор с московским ОАО «Полиграфический комплекс», в соответствии с которым в оперативном порядке была перечислена необходимая сумма денег для печати сегодняшнего номера газеты, - написано в сообщении.

В издании рассказали, что 1 апреля, в четверг, когда номер уже верстался, в типографии сообщили, что «на нас наехали на самом высоком уровне, мы терять типографию не хотим, деньги вам возвращаем».

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