В Борисовском районе в водоеме на территории частного дома утонул 59-летний мужчина. Фото: ОНТ

В Борисовском районе в водоеме на территории частного дома утонул 58-летний мужчина. Об этом проинформировали на сайте МЧС.

- В четверг, 1 апреля, стало известно об утонувшем мужчине в водоеме в деревне Старая Метча Борисовского района. Сотрудники ОСВОД достали из воды тело 59-летнего мужчины, - рассказали в МЧС.

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