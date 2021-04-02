Беларусь 2 апреля впервые присоединится к мировой акции «Зажги синим» в онлайн-формате

Беларусь 2 апреля, в пятницу, впервые присоединится к мировой акции «Зажги синим» (Light It Up Blue) в онлайн-формате. Традиционно акция проводится во Всемирный день информирования о проблеме аутизма.

Семейный инклюзив-театр «i» при поддержке компании А1 для этого специально создал онлайн-платформу. Любой желающий сможет снять виртуальные пазлы с театральной маски и таким образом разрушить стереотипы об аутизме.

Пазл, как и синий цвет, которым в этот день подсвечиваются по всему миру достопримечательности и арт-объекты, является символом аутизма – нарушения развития, которое влияет на отношения и коммуникацию с людьми. Данный образ связан с тем, что, из-за своей уникальности и особенностей восприятия вещей детям с аутизмом бывает очень сложно найти свое место в обществе – точно так же, как и отдельным деталям в мозаике.

Белорусы в 2021 году впервые смогут присоединиться к социальной акции в онлайн-формате. Для этого необходимо зайти на сайт worldautismday.by и нажать на кнопку «Снять пазл». Когда пользователи вместе разберут виртуальные пазлы, то маска непонимания и стереотипов исчезнет, а вместо нее появится символ Семейного инклюзив-театра «i».

Акция приурочена к премьере постановки «Огонь и Лед» инклюзив-театра «i». Это первая постановка в Беларуси, которая создана при помощи технологии virtual production – когда реальные актеры выступают в виртуальном пространстве. В основе сюжета – история Мастера, его Музы и их детей.

На сайте worldautismday.by изображен эскиз одной из масок, который художница Людмила Скитович специально создала для детей, занятых в спектакле.

Посмотреть спектакль можно 2 апреля в 19.00 в эфире видеосервиса VOKA.

Первый показ спектакля в режиме офлайн состоится 24 апреля на сцене Дворца культуры Минского автомобильного завода.

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