В Мядельском районе фура вылетела в кювет и перевернулась. Фото: телеграм-канал УВД Минского облисполкома

В Мядельском районе фура вылетела в кювет и перевернулась. Об этом сообщили в телеграм-канале УВД Минского облисполкома.

- В пятницу, 2 апреля, на 144 километре дороги Р-45 «Полоцк – Глубокое – граница Литвы» 46-летний мужчина из Калининграда управлял автомобилем «МАН» c прицепом. Он двигался со стороны границы Литвы в направлении Полоцка. Мужчина не учел погодные и дорожные условия, не справился с управлением – фура вылетела в кювет и перевернулась, - прокомментировали в ведомстве.

В Мядельском районе фура вылетела в кювет и перевернулась. Фото: телеграм-канал УВД Минского облисполкома

Водитель с травмами был доставлен в больницу.

Проводится проверка.

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