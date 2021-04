В Минске в 20-ый раз пройдет Belarus Fashion Week: с показами онлайн и моделями разного возраста и комплекции

Приглашение представить белорусскую коллекцию на подиуме получила и 57-летняя Татьяна Бределева, победительница международного конкурса Ms. & Mrs. Top of the World Classic 2020.

В эти первые апрельские выходные в Минске состоится 20-й Belarus Fashion Week. На культовом подиуме будут представлены коллекции от ведущих дизайнеров и брендов: BUTER, NELVA, LSD Clothing, Minina_Style, LOVERANI, Natalia Korzh, Khmelenko for Parimatch, Davidova sponsored by Rexona, Totti Swimwear, T.Efremova powered by LG, Harydavets.

Задачи главного fashion-события страны - показать потенциал креативных идей белорусских дизайнеров и дать старт новым именам в моде. А вот формат проведения адаптируется к новым требованиям и стандартам. Впервые презентации новых коллекций пройдут онлайн и будут доступны всем желающим к просмотру на сайте bfw.by и на экране ТРЦ Gallery Minsk. А в показах будут участвовать модели разного возраста, комплекции и уровня подготовки, в том числе победительницы конкурсов красоты разных лет.

В последние годы центральными фигурами на подиуме стали возрастные модели. Сейчас крутые кутюрье все чаще делают ставки на красавиц 50 и даже 70+. Продолжительность жизни во всем мире увеличивается и современная мода просто не может быть ориентирована только на поколение “пепси”. В показах на белорусской неделе моды также будут участвовать модели age plus.

Кстати, Belarus Fashion Week всегда отличалась мобильностью и инновационным подходом к дефиле, - замечает основатель и руководитель Belarus Fashion Week Янина Гончарова.

- Многие дизайнеры сами ищут для демонстрации одежды моделей, которые ближе по возрасту к потенциальным покупательницам той или иной коллекции. Чтобы они видели, как это будет выглядеть на даме их возраста, роста и комплекции. Конечно, культ молодости и стройности существует и сегодня. Но все чаще на подиумах можно увидеть ухоженных красавиц с пышными формами и благородной сединой.

Приглашение представить белорусскую коллекцию на подиуме получила и 57-летняя Татьяна Бределева, победительница международного конкурса Ms. & Mrs. Top of the World Classic 2020. В моделинг она пришла только пару лет назад. Это ее четвертый выход на подиум, и первый - на таком высоком уровне:

- Это было неожиданно. В прошлом 19-м сезоне Belarus Fashion Week я была зрителем, делала первые шаги в школе моделинга и даже представить не могла, что в следующий раз меня пригласят уже в статусе участницы: тогда коллекции представляли только молодые модели. Приятно наблюдать, что возрастные стереотипы в мире моды рушатся и у нас. Я буду представлять коллекцию витебского дизайнера Тамары Горидовец. Ее дизайнерские идеи направлены как раз на возрастных дам. В 55 лет каждая женщина стремится к комфорту. Но это не значит, что при перешагивании этого возрастного рубежа стоит отправиться в магазин за непривлекательными ортопедическими ботинками и платьем ниже колен. Моя фигура, 44-й размер, образ жизни и мышления позволяют мне носить любые наряды: от классики до рваных джинсов. Стильной и модной можно быть в любом возрасте. Хотя, признаться, я больше слежу за собой, чем за модой. Как говорила Коко Шанель, «возраст для женщины - не самое главное: можно быть восхитительной в 20 лет, очаровательной в 40 и оставаться неотразимой до конца дней своих», - говорит Татьяна Бределева.

Одной из ярких тем на Белорусской неделе моды станет показ этической моды - коллекций, созданных из природных материалов - хлопка, льна, бамбука, шелка. Дизайнер Павел Кацевич покажет новую коллекцию своего бренда Key-to-art, созданную из хлопковых, шерстяных тканей, а также выработанных из крапивы или эвкалипта. Бренд Zanka представит коллекцию «Думкi» из натуральной пряжи и тканей с добавлением переработанных материалов. «Еду да таткi» – новые работы Татьяны Тур, для которых она выбрала земляные оттенки и натуральные ткани, чтобы рассказать историю про взаимосвязь человека и природы.

Также взрослые модели будут представлены в коллекциях дизайнера Татьяны Ефремовой, а у Ольги Барабанщиковой выйдут модели с животиками, так как Loverani создает одежду и для беременных. А на показе Davidova by Rexona будут выступать модели тинейджеры вместе с молодыми девушками. В общем, мода как внешне, так и с точки зрения подачи модных образов становиться ответственной по отношению к покупателям.

Янина Гончарова назвала главной особенностью этого сезона то, что все модные образы, представленные на подиуме можно будет купить в магазинах и студиях брендов сразу же после показа:

- Сегодня весь мир говорит, что из-за пандемии интерес к локальным производителям одежды увеличивается и Беларусь не исключение. Социально-активное поколение любит и покупает одежду местных авторов и брендов, чьи имена на слуху. Это даже тренд - одеваться в made in Belarus и транслировать в соцсетях мысль, что это актуально! Ну а посещение модного показа стало одним из любимых видов досуга для модников и светским поводом.