Видеофакт: под Минском строители передвигали леса и задели высоковольтные провода: у одного рабочего – клиническая смерть

Под Минском строители передвигали леса и задели высоковольтные провода: у одного рабочего – клиническая смерть. Фото: СК.

По предварительной информации, два монтажника, 34 и 46 лет, находясь на одном из строительных объектов на территории агрогородка Колодищи Минского района, переставляли строительные леса и зацепили высоковольтные провода, сообщает Следственный комитет. Произошло короткое замыкание, строители получили электротравмы. Старший из мужчин перенес клиническую смерть. В настоящее время оба госпитализированы.

На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия изъята видеозапись и необходимая документация.

Минским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз для установления степени тяжести телесных повреждений, полученных мужчинами.

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