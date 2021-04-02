Суд рассмотрел жалобу на приговор парню из Жлобина Дмитрию Гопте, за освобождение которого подписались 3 тыс. человек

Дмитрия Гопту не освободили из-под стражи Фото: из семейного архива

В Гомельском областном суде 2 апреля рассмотрели жалобу на приговор 21-летнему Дмитрию Гопте. Напомним, парня осудили за протесты после выборов, приговорив к двум годам колонии. Мама Ольга рассказывала, что сын - с особенностями, по развитию ему как будто 12 лет. Но экспертиза решила, что, несмотря на поведенческие проблемы, парень может отвечать за свои действия.

В интернете создали петицию за освобождение Дмитрия, под ней подписались больше 3 тысяч человек. О парне писали на своих страницах в соцсетях известные в Беларуси люди, история Дмитрия получила большой резонанс.

Однако надежда на пересмотр решения Жлобинского районного суда не оправдалась - срок оставили без изменений. Но у родственников есть еще одна возможность - обратиться к председателю Гомельского областного суда, а также в Верховный суд Беларуси.

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