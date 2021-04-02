Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о противодействии экстремизму. Фото: БелТА.

Проектом предлагается: установить специальный срок ускоренного рассмотрения дел в гражданском процессе в отношении организаций с признаками экстремизма, а также признания символики и атрибутики, информационной продукции экстремистскими материалами.

Он законодательно закрепляет определения терминов "экстремистская символика и атрибутика", "экстремистское формирование", расширяет определение терминов "экстремизм", "экстремистские материалы", возлагает функцию по координации деятельности субъектов противодействия экстремизму на органы внутренних дел, расширяет перечень государственных органов - субъектов противодействия экстремизму, устанавливает порядок запрета деятельности экстремистских формирований.

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