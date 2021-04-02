Караев ответил на вопрос о своих президентских амбициях

Юрий Караев. Фото: БелТА

Помощник президента – инспектор по Гродненской области, генерал-лейтенант Юрий Караев прокомментировал вероятность того, что будет участвовать в президентских выборах.

– Конечно же нет, – сказал Караев, отвечая на вопрос о том, есть ли у него президентские амбиции, сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

Он добавил, что родился не в Беларуси, и уже по этой причине не может претендовать на пост главы государства.

– Я не рожден здесь, это самое главное. А, второе, это должен быть огромный опыт управленческого, такого хозяйственного, экономического и прочих остальных направлений. Я же узкий специалист, – уточнил Караев.

Напомним, что Александр Лукашенко, посещая предприятие «Молочный Мир» высказал мнение о том, что Юрий Караев мог бы быть достойным кандидатом на президентских выборах. Также он назвал тогда в числе подходящих кандидатур председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника.

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По словам помощника Лукашенко по Гродненской области, поствыборных протестных акции в былом количестве на улицах страны уже нет (подробности).