Власти Беларуси изучат угрозу возобновления санкций США

Замглавы Администрации президента Дмитрий Крутой прокомментировал недавние заявления Госдепа США по поводу санкций в отношении белорусских предприятий.

- Ситуация будет изучена на уровне правительства Беларуси, сообщил он журналистам во время торжественного собрания «Союзное государство: открывая новые возможности»

- Это свежие заявления. Так уж сильно глубоко мы их не изучали. Я так понимаю, просто у коллег подошел уже срок. Обычно в марте-апреле они рассматривают такие решения и сейчас анонсировали их, по крайней мере, на уровне отдельных официальных лиц. Считаю, на уровне правительства нашей республики эта ситуация будет изучена. В случае необходимости какие-то вещи будут доложены Президенту, и обязательно будут какие-то меры реагирования в случае, если эта угроза станет какой-то реальностью", - цитирует Дмитрия Крутого belta.by.

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