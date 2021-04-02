Россиянин спрятал около 80 тысяч евро в багаже и ручной клади – его задержали в минском аэропорту

Россиянин спрятал около 80 тысяч евро в багаже и ручной клади. Фото: customs.gov.by

Пассажир, прилетевший в Минск из Турции, скрыл от таможенного контроля сумму, почти в девять раз превышающую допустимую для перемещения без письменного декларирования. Об этом сообщается на сайте минской таможни.

Мужчина вместо красного коридора выбрал зеленый, заявив этим, что у него нет средств, подлежащих письменному декларированию. Однако его выдало волнение. Он занервничал во время стандартного опроса, поэтому ему предложили проследовать по «красному» коридору.

В ходе таможенного досмотра в багаже и ручной клади 48-летнего гражданина России были обнаружены 158 купюр различным номиналом (евро, российский рубль, болгарский лев, турецкий лир, тайский бат). Общая сумма составила около 80 тысяч евро.

По данному факту Минская региональная таможня проводит проверку по ч.2 ст. 228 УК Республики Беларусь.

Тем временем в Государственном таможенном комитете напомнили, что перемещаемые через таможенную границу наличные денежные средства на сумму свыше 10 тысяч долларов США в эквиваленте подлежат письменному декларированию. В декларации нужно указать источник происхождения наличных, а также цели их перемещения.

Если пассажир хочет перевезти через границу более 100 тысяч долларов США в эквиваленте, то он должен представить таможенному органу дополнительные документы для подтверждения происхождения таких денег.

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