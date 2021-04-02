Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 апреля 2021 года: резкий рост новых случаев COVID-19 и десять смертей за сутки

По данным на 2 апреля, в республике выявлены 1 тысяча 651 новых случаев COVID-19 за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Резкий рост новых случаев коронавируса за сутки зафиксирован в Беларуси. Об этом свидетельствует свежая официальная статистика Минздрава, опубликованная в Telegram-канале министерства.

Так, по данным на 2 апреля, в республике выявлены 1 тысяча 651 новых случаев COVID-19 за сутки, днем ранее этот показатель был 1 тысяча 236.

Тем временем из больниц выписаны 1 тысяча 598 пациентов за прошедшие сутки, умерли десять человек с выявленным коронавирусом.

За все время пандемии в Беларуси заболели COVID-19 324 тысячи 694 человека, выздоровели 315 тысяч 226 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Кроме того, за период распространения инфекции в республике умерли 2 тысячи 267 пациентов с выявленным коронавирусом.

Специалисты продолжают проводить тесты для выявления зараженных. Так, за минувшие сутки выполнено 18 тысяч 62 теста. Всего в Беларуси провели уже 5 миллионов 406 тысяч 567 тестов.