Избил жену с тестем и пропал: 27-летнего мужчину разыскивают в Минской области

В Смолевичском районе пропал 27-летний мужчина. Фото: МВД.

О том, что в Смолевичском районе пропал 27-летний мужчина, сообщила пресс-служба МВД в официальном телеграм-канале «Разыскивает милиция».

Правоохранители опубликовали фото жителя деревни Задомля и пояснили, что сельчанин подозревается в причинении телесных повреждений супруге и тестю.

Семейный скандал произошел вечером в воскресенье, 28 марта. Уже после драки около 23.00 вечера мужчина ушел из дома, с тех пор о нем ничего неизвестно.

Пропавшего мужчину подозревают в избиении жены и тестя. Фото: МВД.

- На вид разыскиваемому гражданину около 27 лет. Он среднего роста - около 175 - 180 сантиметров, худощавый, с короткими светло-русыми волосами. Ушел из дома в коричневой байке, серых брюках на несколько размеров больше и ботинка 42 - 43 размера, - сообщили приметы мужчины в пресс-службе.

Правоохранители обещают сохранить конфиденциальность сообщившему местонахождение разыскиваемого сельчанина. Если вы узнали мужчину на фото, позвоните «102».

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