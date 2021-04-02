Главная тема – дорожные карты: Головченко и Мишустин проведут переговоры в Минске в апреле

Семашко заявил, все дорожные карты по интеграции России и Беларуси будут согласованы до конца апреля. Фото: sb.by

Главы правительств Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин проведут встречу в апреле. Переговоры состоятся точно в Минске. Об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Встреча запланирована в очном формате, а главная тема – дорожные карты.

Ранее Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев анонсировал апрельские переговоры премьер-министров России и Беларуси.

Теперь Семашко подтвердил, что встреча действительно состоится в этом месяце.

– Очно. В Минске. Одна из тем – дорожные карты. Я думаю, главная тема, наверное, будет, – сказал Семашко, его цитирует агентство «РИА Новости».

По его словам, 3 апреля вице-премьер РФ Алексей Оверчук проведет встречу с первым вице-премьером Беларуси, они тоже обсудят дорожные карты.

– Я думаю, следом премьер России едет, будут обсуждать эти темы, – предположил дипломат.

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Документ еще должен быть утвержден на Высшем государственном совете (подробности).

Семашко: «Все дорожные карты по интеграции России и Беларуси будут согласованы до конца апреля»

Он добавил, что на сегодня уже 21 карта готова к подписанию (подробности).