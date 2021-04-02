Следственный комитет завел уголовное дело в отношении Александры Герасимени

СК завел дело еа Александру Герасименю. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призер Олимпиады 2016 года, бывшая пловчиха Александра Герасименя стала фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное тело в отношении Александры Герасимени и Александра Опейкина», – говорится в сообщении.

По данным следствия, Герасименя и Опейкин, занимая соответственно должности председателя и исполнительного директора объединения «Белорусский фонд спортивной солидарности», распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной компании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества.

«В интернете и средствах массовой информации обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», – заявили в СК.

Там добавили, что в результате действий Герасимени и Опейкина, а также других лиц нанесен значительный имиджевый и финансовый вред, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства.

«Действия членов так называемого БФСС следователями квалифицированы по ч.3 ст.361 (призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет», – рассказали в СК.

В настоящее время по этому уголовному делу проводятся неотложные следственные и процессуальные действия. Окончательную правовую оценку дадут по итогам расследования.

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