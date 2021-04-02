Юлия Высоцкая о ситуации в Беларуси, Купаловском и актрисе Нефедовой: «Не понимаю, как могли остаться те, кто там остался»

Юлия Высоцкая высказалась об уходе актеров из-за поствыборных событий из Купаловского театра, в котором она какое-то время работала. Фото: стоп-кадр | видео Meduza Originals.

В проекте «Скажи Гордеевой» вышло большое интервью с Юлией Высоцкой, российской актрисой и ведущей. Среди беседы об Италии и актерстве, мечтах, музах, творчестве и семье, прозвучала и тема поствыборных протестов в Беларуси.

Так вспоминая свое студенчество в Минске, Высоцкая вскользь сказала, что в целом ей близок стержень в характере белорусов: «Который мы сейчас все увидели».

Журналистка спросила, видела ли Высоцкая кадры с протестов в Беларуси в 2020-м году, как «люди вставали протестовать и снимали ботинки».

- Да. Вообще там у меня были знакомые не только мои однокурсники-белорусы, но и зрелые люди. Я дружу и очень дорожу отношениями с педагогом, которая меня выбрала, которая во мне что-то разглядела. (…) Если бы не она, мы бы здесь сейчас не сидели и не разговаривали. Это самый главный профессиональный поворот в моей судьбе, который случился, - сказала она о профессоре Академии искусств Лидии Манаковой, фотография которой появилась на экране.

Далее актриса рассказала, что поступала в тот момент когда «был очень сильный крен в белорусскую мову», которой она, приехав из Баку, естественно, не знала. Манакова уговорила приемную комиссию взять Высокую на курс.

Юлия Высоцкая считает, что если человеку страшно вслух говорить свою позицию, то тогда лучше молчать. Фото: vokrug.tv.

Еще журналистка спросила, как Высоцкая относится к тому, что Купаловский театр, в котором она когда-то работала, «ушел в отставку» во время протестов. (Подробнее «Комсомолка» ранее писала о расколе Купаловского, рассказывая о том, чем сейчас живут уволившиеся актеры).

- Я не понимаю, как могли остаться те, которые там остались. Вот этого я не понимаю. То, что они ушли, я в этом не сомневалась ни секунды, - заявила Высоцкая.

А затем так же вспомнила другой эпизод связанный с обновленным Купаловским. Когда в разговоре с Александром Лукашенко, приехавшим на репетицию новой «Паўлiнкi», актриса Ольга Нефедова расплакалась, сказав, что ей стыдно за своих бывших коллег.

- Когда я видела недавно одну девушку, с которой я училась - она училась на два года старше меня, и она рыдала, признавая ошибку своих коллег, которые ушли, вот это для меня странно. Это правда, странно. Мне кажется, тогда лучше молчать. Это как-то благородней, - заметила российская актриса.

- А знаете, бывает страшно человеку вслух говорить свою позицию. Вообще человеку страшно, особенно артисту, он человек зависимый, - предположила журналиста.

- Безусловно. Тогда лучше молчать.

Напомним, Юлия Высоцкая окончила Академию искусств в 1995-ом году и, некоторое время поработав в Купаловском театре, переехала в Москву. Она часто появляется в фильмах своего супруга режиссера Андрея Кончаловского, с которым она в браке уже 22 года, у пары есть двое детей.

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