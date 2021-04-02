Лукашенко и Путин около получаса общались по телефону 2 апреля. Фото: БЕЛТА

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор 2 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Они еще раз поздравили друг друга с Днем единения народов, несмотря на то, что утром в этот день обменялись официальными телеграммами.

Также в ходе беседы Лукашенко и Путин подчеркнули, что в интересах обеих стран – поступательное развитие интеграционных процессов и укрепление многопланового сотрудничества.

Одной из главных тем общения президентов Беларуси и России стала эпидемиологическая ситуация. Они акцентировали внимание на вакцинацию населения и производство вакцин.

«Как раз это – позитивный пример теснейшего взаимодействия двух стран», – отмечается в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, отмечается, что Путин и Лукашенко отдельно обсудили ситуацию вокруг Беларуси и внешние угрозы, которые весьма конкретно в последнее время звучат с западного направления (в частности со стороны Польши и США).

«Говорили о проработке мероприятий в союзном формате, включая проведение очередного заседания Высшего ГосСовета Союзного государства и VIII Форума регионов Беларуси и России. (Он пройдет в июле на территории Московской области и будет посвящен научно-техническому сотрудничеству стран)», – сказано в сообщении.

Также они затронули тему возобновление полноформатного транспортного сообщения между странами. Обсудили восстановление всех видов транспортного пассажирского сообщения, а еще взаимодействие центральных СМИ и инфобезопасность.

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