Тихановскую, Латушко, Матолько, Макара и участников BYPOL обвиняют по статье о терроризме, где максимальное наказание - смертная казнь

Имя Светланы Тихановской и других оппозиционеров внесено в Перечень организаций и физлиц, причастных к террористической деятельности. Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской.

В пресс-службе КГБ Беларуси в пятницу, 2 апреля, сообщили о том, что был обновлен Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Так в Комитете госбезопасности сообщили, о расследовании уголовного дела, которое Генпрокуратура возбудила в отношении участников инициативы BYPOL. Обвинение, по заявлению правоохранителей, связано с организацией 25 марта 2021-го года террористических актов в Борисове и Минске, которые совершил задержанный Вячеслав Малейчук.

Ранее «Комсомолка» публиковала заявление МВД о предотвращении актов терроризма в Печах и Минске.

- Установлено, что к противоправной деятельности незарегистрированной инициативы BYPOL причастны Светлана Тихановская, Павел Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом, - прокомментировали в КГБ.

Сообщается, что всего 18 лиц привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу по части 4 статьи 16 и части 3 статьи 289 УК РБ. Также в КГБ напомнили, что фигурантов объявили в международный розыск. А в отношении Тихановской подготовлены документы об экстрадиции из Литвы, и Латушко - из Польши.

Также уточняется, что все фигуранты данного уголовного дела появились в обновленном Перечне организаций и физлиц, причастных к террористической деятельности.

Напомним, по статье 289 «Акт терроризма» Уголовного кодекса Беларуси наказание составляет от 10 до 25 лет заключения, или пожизненное заключение, или смертная казнь.

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