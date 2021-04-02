В ВОЗ призвали не применять антипаразитарный препарат для лечения коронавируса

В ВОЗ призвали не применять антипаразитарный препарат для лечения короноавируса. Фото: pixabay

Препарат ивермектин в качестве лекарства от коронавируса следует применять только в ходе клинических испытаний. Такое заявление сделали эксперты Всемирной организации здравоохранения, оно опубликовано на сайте ВОЗ.

Это лекарство применяют при терапии паразитарных болезней, например, гельминтозов или чесотки.

Однако весной 2020 года исследователи из Австралии опубликовали результаты проведенного ими исследования, согласно которым у ивермектина есть мощные антивирусные свойства в отношении SARS-CoV-2.

Специалисты ВОЗ при этом призывают не лечить коронавирус этим препаратом, поскольку он все-таки недостаточно изучен как лекарство от COVID-19.

«Нынешние свидетельства относительно применения «Ивермектина» для лечения пациентов от заболевания COVID-19 являются недостаточными. Пока не будет получено больше данных, ВОЗ рекомендует применять это лекарство только в рамках клинических испытаний», – сказано в заявлении ВОЗ.

«Ивермектин» был создан в 70-х годах XX века, это средство от паразитов, его широко применяют для лечения животных, а в ряде случаев и людей. Средство показало высокую эффективность против коронавируса в культуре клеток. Его начали применять для лечения COVID-19 в Латинской Америке еще весной прошлого года. Препарат облегчал симптомы коронавируса. В ходе нескольких исследований он показал свою эффективность против этого вируса, но эксперименты были малочисленными, поэтому нужны дополнительные испытания.

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